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TFF 1. Lig’in kralı gözünü Süper Lig’e dikti

13.05.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’de Altay forması altında son 3 sezonda gol kralı olan Marco Paixao, play-off maçlarının ardından Süper Lig’e çıkarak çifte sevinç yaşamak istediğini söyledi.

TFF 1. Lig’in kralı gözünü Süper Lig’e dikti

TFF 1. Lig’de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren Marco Paixao, bu başarısından dolayı mutlu olduğunu açıkladı.

Play- off maçlarının ardından siyah-beyazlı kulübü Süper Lig’e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Portekizli golcü, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın haricinde takımın Süper Lig’e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi.

Altay formasıyla ilk sezon 29, ikinci sezonunda 22 gol atan; bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Marco Paixao, "Şu anda futbolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Play-off maçlarını bekliyoruz. Play-off maçlarında kim daha iyi konsantre olur, daha fazla ister ve mücadele ederse kazanan taraf o oluyor. Biz de o gün daha fazla isteyen taraf olacağız. İstanbulspor çok iyi bir takım. Ne yaptığını bilen, birbiriyle uzun zamandır beraber oynayan ve iyi futbol oynayan bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp üstün gelerek maçı kazanmaya çalışacağız"diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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