TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 1. Lig’in 3. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

32. dakikada Hakan’ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Pote, kaleci Nurullah’ı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-0

33. dakikada RH Bandırmaspor’un golüne itiraz eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

60. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ahmethan’ın sert şutu filelere gitti. 1-1

69. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest atışta top Veli’ye çarparak ağlarla buluştu. 1-2

74. dakikada ceza sahası dışından Del Valle bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Suat Güz xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Feyyaz Belen xx (Emir Halilovic dk. 70 x), Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 70 xx), Mickael Franck Pote xxx, İshak Çakmak xx, Michel Landel xx, Onur Akbay xx, Hüseyin Bak xx (Selçuk Alibaz dk. 72 xx), Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx

Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Samet Katanalp, Doğan Can Davas

Teknik Sorumlu: Ahmet Yurtsever

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Yalçın Kılınç x, Vukan Savicevic xx, Ange Freddy Plumain xx (Guido Koçer dk. 72 x), Fernandes Mendes xx, Ahmethan Köse xx (Enes İslam İlkin dk. 87 ?), Gökhan Alsan x (Rahman Buğra Çağıran dk. 87 ?), Muhsin Yıldırım x (Oğuz Gürbulak dk. 46 x), Kerem Can Akyüz x, Erhan Kartal x, Kevin Gnonher Boli x (Veli Çetin dk. 36 x)

Yedekler: Furkan Köse, İlyas Kubilay Yavuz, Cedric Yameogo

Teknik Sorumlu: Ertuğrul Sağlam

Goller: Mickael Franck Pote (dk. 32) (Bandırmaspor), Yonathan Del Valle (dk. 74) (Bandırmaspor), Ahmethan Köse (dk. 60) (Samsunspor), Oğuz Gürbulak (dk. 69) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Feyyaz Belen, İshak Çakmak, Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Vukan Savicevic, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Oğuz Gürbulak (Samsunspor)