TFF 1. Lig'de "istikrar" sözde kaldı

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstikrar tabii ki çok önemli. 13 yılı aşkın bir çalışma düzenimiz var. Altınordu'da 8. sezonumuz. İstikrar önemli ama gelişim, çalışma, uyum, kendini geliştirme de önemli. TFF 1. Lig gerçekten çok zor bir kulvar. Bu ligde genç isimlerle oynamak, onlara şans vermek, yarışmacı kimliği ortaya çıkarmak önemli. Geçtiğimiz senelerde ligde play-off'u çok ufak farklarla kaçırmamız başarısızlık olarak görülse de biz aslında çok başarılıyız. Gerçekten genç bir yaş ortalamasıyla oynuyoruz."

Eroğlu, ortaya koydukları futbol nedeniyle kamuoyundan güzel eleştiriler aldıklarını belirterek, "Teknik direktör olarak kendimi nasıl geliştirebilirim, takımımı nasıl en iyi seviyeye taşıyabilirim diye çalışıyorum. Tabii ki istikrar bizi güçlü kılıyor. Ancak futbolda her an her şey değişebiliyor. Biz her güne yeni bir başlangıç olarak bakıyor, çok güzel şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.