TFF 1., TFF 2. ve TFF 3. Lig’in başlangıç tarihileri belli oldu

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.
Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Tüm liglerin sezon planlamalarının ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
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