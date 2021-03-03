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TFF, 19 yaş altı gelişim liglerinde sezon planlamalarını açıkladı

03.03.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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TFF, 19 yaş altı gelişim liglerinde sezon planlamalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 yaş altı gelişim liglerinde sezon planlamalarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig 19 Yaş Altı Ligi, 14 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu lig, tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 20 Haziran'da tamamlanacak. Sezonun devamında play-off organizasyonu yapılacak.

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi ise 13 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Yine tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 19 Haziran'da tamamlanacak sezonun ardından play-off organizasyonu gerçekleştirilecek.

İki ligin play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fenerasyon baskanı iş basinda.
Fenerasyon baskani nihat fb şampiyon yapacak
fetö nun siyasi ve spor ayagi arastirilmalidir.

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