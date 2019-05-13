TFF 2. Lig play-off'larında yarı finale yükselen takımlar belli oldu

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından Fatih Karagümrük, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer ve Sakaryaspor play-off yarı finaline yükseldi.

Alınan sonuçlar:

Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 2-1 (1-0)

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-2 (2-0)

Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 1-1 (0-1)

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 0-0 (0-1)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta, yarı final eşleşmeleri ve müsabaka tarihleri şöyle:

17 Mayıs Cuma

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fatih Karagümrük

20.45 Sakaryaspor-Sarıyer

21 Mayıs Salı

16.00 Sarıyer-Sakaryaspor

16.00 Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor

FİNAL MAÇI

TFF 2. Lig play-off final karşılaşması 28 Mayıs Salı günü tarafsız sahada yapılacak.

Final karşılaşmasının oynanacağı stat, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

