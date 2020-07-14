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TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı açıklandı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.07.2020 20:10 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı belli oldu. TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı açıklandı

20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu aynı zamanda koronavirüs nedeniyle sağlık önlemi önerilerinde bulundu.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

1-1594745958

2-1594745974

PLAY-OFF MAÇLARINDAN ÖNCE TAKIMLARA TEST YAPILACAK

TFF, Antalya'da oynanacak Play-Off Müsabakalarına katılacak TFF 2. ve TFF 3. Lig takımlarına önerilen sağlık tavsiyelerini açıkladı.

-Mümkünse ilk toplanmadan itibaren TFF Futbola Dönüş Protokolüne uygun biçimde PCR testleri yapılmalı, tesisler başta olmak üzere tüm çalışma ortamlarında protokole uygun davranılmalıdır.

-Takımlar seyahat gününden en çok 2 gün önce play-off kafilesinde yer alması planlanan kişilerin tümüne PCR testlerini yaptırmalıdır.

  • Test raporlarının testi yapan kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış, varsa pozitif kişileri de gösterecek biçimde tam orijinal listesi kargo ile, ayrıca excel dosyası olarak e-posta ile TFF'ye
    iletilmelidir.

  • Kafilede sadece test sonucu “negatif” olan kişiler yer alabilir.

  • Sonucu pozitif çıkanların kafile ile ilişkisi hemen kesilir, yapılacak işlemler başvuracakları sağlık kurumu veya bağlı bulundukları aile hekimi aracılığıyla Sağlık Bakanlığımızın pozitif vaka yönetim süreçlerine göre düzenlenir. İmkân olan durumlarda diğer kişilere seyahatten 1 gün önce testin tekrarlanması önerilir. Bu özellikle kafilenin geri kalanının sağlığı açısından önemli
    bir önlemdir.

ANKARA DEMİRSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, alt liglerle ilgili verilen kararı doğru bulmadıklarını belirterek, ligden çekildiklerini ve futbol şubelerini kapattıklarını açıkladı. Ankara Demirspor, play-off maçlarında yer alacaktı. Ankara Demirspor - Sakaryaspor eşleşmesinde Sakarya ekibinin otomatik olarak finale kalması bekleniyor.

TFF 2. LİG ŞAMPİYONLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdi.

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