TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, profesyonel kurul genel direktörü Tuncay Yanık ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ise 16, 2, 3 ve 4. Grup'ta 17'şer takım mücadele edecek.

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekimi töreninin açılışında yaptığı konuşmada kulüplere yeni sezonda başarı dileyerek, "İnşallah bu pandemi sürecini tamamen atlatacağız. Takımlarımız ve taraftarlarımız futbola özlem duyuyor. TFF 2. ve TFF 3. Lig'de maçlara 19 Eylül'de başlayacağız. Temennimiz en güzel şekilde sezonu bitirmek." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayacak normal sezon 8 Mayıs 2021'de sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise aynı tarihte başlayacak normal sezon 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi yapılacak.

