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TFF 3. Lig’de grup kura çekimi yapıldı

30.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF 3. Lig’de grup kura çekimi yapıldı

TFF 3. Lig’de 2022-2023 sezonu grupları kura çekimi, TFF’nin Riva’daki idari merkezinde yapıldı. Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig’de, 1 ve 3. Grup 18’er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak. Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023’te sona erecek.

"KULÜPLERİMİZLE SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Volkan Can, törende yaptığı konuşmada, birlik beraberlik ve fair-play içinde bir sezon dileğinde bulundu. Can, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde güzel bir sezon geçiririz. İçinizden gelen birisi olarak sorunlarınızı biliyorum. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir. İnanın 15 gündür inanılmaz mesai harcıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi alt liglere büyük önem gösteriyor. Buradan şu müjdeyi verebilirim, geçen seneki ücretler revize olacak. 4’er takım düşecekti, 3’er takım olarak değiştirdik. TFF yönetimi olarak kulüplerimizle iş birliği içerisinde, güven, adalet, şeffaflık ilkesiyle hareket edeceğiz. Çözüm odaklıyız. Alt ligleri hep beraber daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz" dedi.
TFF 3. Lig grupları şöyle oluştu:

1. Grup

1922 Konyaspor
1954 Kelkit Belediyespor
52 Orduspor FK
Ağrı 1970 Spor
Amasya 1968 FK
Belediye Derincespor
Belediye Kütahyaspor
Çatalcaspor
Edirnespor
Elazığspor
Eskişehirspor
İçel İdmanyurdu
Kalecik FK
Karaköprü Belediyespor
Karşıyaka
Nevşehir Belediyespor
Şile Yıldızspor
Yomraspor

2. Grup

Alanya Kestelspor
Ayvalıkgücü Belediyespor
Bayrampaşaspor
Bulvarspor
Darıca Gençlerbirliği
Elazığ Karakoçan FK
Ergene Velimeşespor
Eynesil Belediyespor
Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Iğdır FK
Kahramanmaraşspor
Karaman FK
Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Kuşadasıspor
Orduspor 1967
Turgutluspor
Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor
Akhisarspor
Arguvan Belediyespor
Artvin Hopaspor
Bergama Belediyespor
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler
Bursa Yıldırımspor
Büyükçekmece Tepecikspor
Çankaya FK
Efeler 09 Spor FK
Erbaaspor
Fatsa Belediyespor
Kepez Belediyespor
Muş 1984 Muşspor
Niğde Anadolu FK
Osmaniyespor FK
Sapanca Gençlikspor
Siirt İl Özel İdaresi

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