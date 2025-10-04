TFF 3. Lig'de inanılmaz olay! Kaleci, kaleden kaleye gol attı... Herkes o anları konuşuyor

TFF 3. Lig’de oynanan 12 Bingölspor – TM Kırıkkale mücadelesine, ev sahibi ekibin kalecisi Muhammet Can Tuncer damga vurdu. Karşılaşmanın 6. dakikasında sahasında topu kontrol eden genç file bekçisi, rakip kaleye doğru uzun bir degaj gönderdi.

RAKİP KALECİ ÖNDE YAKALANDI

Rakip kaleci Canberk Yurdakul bu vuruş öncesi önce bulunurken topu kontrol edemedi ve bu golle birlikte karşılaşmanın skoru da 2-0'a gelmiş oldu.

Muhammet Can Tuncer’in kaleden kaleye attığı bu gol, hem sosyal medyada hem de futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.