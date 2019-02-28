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TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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şenol güneş a milli futbol takımı Türkiye Futbol Federasyonu

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