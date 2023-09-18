TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u toplantıya davet ettiğini açıkladı

TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Kuntz'un, çarşamba günü Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapacağını açıkladı.

İşte o açıklama

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacağı ifade edilmiş ve TFF'den herhangi bir yalanlama gelmemişti.

EURO 2024 İÇİN KRİTİK VİRAJDAYIZ

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri’nde 12 Ekim’de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Bu maçın hemen ardından 15 Ekim'de Letonya'yı ağırlayacak millilerimiz bu karşılaşmalardan galip ayrılmak istiyor.

D Grubu’nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda...

5’er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7’şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

