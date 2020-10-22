TFF açıkladı: İki hakemin koronavirüs testi pozitif

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Lukaku, Inter'i 90'da kurtardı
Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti
Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı!
Yer yerinden oynayacak... Anlaşma sağlandı, geri dönüyor!
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük şok! Koronavirüse yakalandı
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Dev maçın hakemi belli oldu
'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz'
Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum