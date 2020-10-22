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TFF açıkladı: İki hakemin koronavirüs testi pozitif

FUTBOL HABERLERİ  | 22.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF açıkladı: İki hakemin koronavirüs testi pozitif

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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