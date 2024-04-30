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TFF açıkladı! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki kırmızı kartın VAR kayıtları! "Bileğe bak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.04.2024 23:20
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Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmaların kritik anlarındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin 25. dakikasında gösterilen kırmızı kart anı da yer aldı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan mücadelelerin kritik pozisyonlarındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Haftanın maçı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde henüz 25. dakikada kırmızı kart gören Al-Musrati'nin pozisyonunda da Volkan Bayarslan ve yabancı VAR hakemi arasındaki diyalog da ortaya çıktı.

İŞTE O KONUŞMA:

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI;


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