TFF açıkladı! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki kırmızı kartın VAR kayıtları! "Bileğe bak"

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan mücadelelerin kritik pozisyonlarındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Haftanın maçı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde henüz 25. dakikada kırmızı kart gören Al-Musrati'nin pozisyonunda da Volkan Bayarslan ve yabancı VAR hakemi arasındaki diyalog da ortaya çıktı.

İŞTE O KONUŞMA:

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI;