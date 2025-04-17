SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. TFF açıkladı! Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülüyor

TFF açıkladı! Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülüyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alındığını açıkladı. Bu açıklamaya göre Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülecek.

TFF açıkladı! Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülüyor

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün bir toplantı gerçekleştiren TFF, 139 olan profesyonel takım sayısının 3 yıl içerisinde 120'ye düşürüleceğini bildirdi.

İŞTE YENİ TAKIM SAYILARI

GovCAuWXEAAwkV4

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.

Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

Canlı Skor

Neymar kâbusu yaşıyor! Kötü kaderin böylesi...Neymar kâbusu yaşıyor! Kötü kaderin böylesi...
Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddettiYunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu! Fenerbahçe 'evet' derse imzayı atacak

İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu! Fenerbahçe 'evet' derse imzayı atacak

Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti

Yunus Akgün'e komik transfer teklifi! Yönetim düşünmeden reddetti

Boupendza'nın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Çin polisinden açıklama geldi! Cinayet mi?

Boupendza'nın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme! Çin polisinden açıklama geldi! Cinayet mi?

Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Victor Osimhen'den kötü haber! "Galatasaray'da devam etmek istemiyor!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.