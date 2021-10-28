SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF açıkladı! Stadyumlara tam kapasite seyirci alınacak

TFF açıkladı! Stadyumlara tam kapasite seyirci alınacak

28.10.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

TFF açıkladı! Stadyumlara tam kapasite seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulu'nun aşağıda yer alan görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 09.11.2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir.

TFF Sağlık Kurulu'nun stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen görüşü şu şekildedir:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkânına sahip olacaklardır.

Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat" ile belirlenen Stadyumlara Giriş Şartlarına uygun olarak stadyumlara tam (%100) kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.

Stadyumlara tam kapasite ile seyirci alındığında oluşabilecek bulaş riskini en düşük seviyede tutmak amacı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren tüm müsabakalara hangi yaş grubunda olursa olsun aşı takvimini tamamlamamış kişilerin alınmaması toplum sağlığında risk yönetimi açısından uygun olacaktır. Dolayısı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren lig müsabakalarına artık PCR testi ile seyirci alınması söz konusu olmayacaktır."

Tüm bunlarla birlikte mevsimsel grip olgularının arttığı bu dönemde, hem Covid-19 hem de gripten korunmak için pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli silah olan aşılanma yanında her alanda olduğu gibi tribünde de maske (stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılmaması), mesafe (seyircilerin kendi koltuklarında oturması ve tezahürat ile gol sevinci sırasında bulaş riski yaratacak şekilde mesafe kuralını bozmamaları) ve hijyene azami özen gösterilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak doğru olacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Futbolda yeni kural için karar verildi!Futbolda yeni kural için karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde

Sosyal medyada gündem oldu! "Araba güzeldi, siper oldum"

Sosyal medyada gündem oldu! "Araba güzeldi, siper oldum"

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

Shiba Inu, Dogecoin'in 'katili' oldu!

30 yaş küçük sevgilisi akılları baştan aldı!

30 yaş küçük sevgilisi akılları baştan aldı!

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.