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TFF: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok

07.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.

TFF: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" denildi.

FENERBAHÇE NEDEN 'TEKRAR' İSTEMİŞTİ?

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu. Açıklamada, "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" ifadesi kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bjk de olsa tekrarlanırdı
şaşırdık mı? Hayır !
şikenin başka versiyonu bu taktikler

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