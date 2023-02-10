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TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi

10.02.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, alınan karar doğrultusunda Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar ertelediğini açıkladı.

TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar erteledi.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmaları ile birlikte ülke genelinde 7 günlük Milli Yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" denildi.

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