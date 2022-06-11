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TFF Başkan Adayı Büyükekşi, İzmir'de kulüp temsilcileriyle buluştu

11.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkan Adayı Büyükekşi, İzmir'de kulüp temsilcileriyle buluştu

İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, İzmir'de kulüp temsilcileriyle bir araya gelirken, futboldaki güven, itibar ve imaj sorununu kurumsal yönetim hamleleriyle düzelteceklerini bildirdi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından (İZVAK) yapılan açıklamada, vakfın merkezindeki toplantıya Büyükekşi'nin yanı sıra Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor1928 Kulübü Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına seçilmesi halinde bunun 1 yıl süreceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak çok çalışarak bu kısa zamanda Türk futbolunun önemli sorunlarını çözerek yola devam etmeyi hedefliyoruz. Bunun için gerekirse radikal kararlar alacağız. Yaptığımız araştırma, profesyonel futbol kulüplerinin faizler dahil toplam 50 milyar lira borcu olduğunu gösterdi. Futbolda ilk sırada güven sorunu var. İtibar ve imaj sorunu var. Bunları kurumsal yönetim hamleleriyle düzelteceğiz. Futbol dünyası ve tüm paydaşlarla el ele verip biz olabilirsek, her şeyin altından kalkarız."

Bu süreçte futbolun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde olacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Birçok yeniliğe imza atacağız. Ligin ikinci yarısından itibaren yapay zekadan yararlanacağız. Dijitalleşeceğiz. Hakem ve gözlemci atamalarında dünyada örnekleri bulunan modern teknolojilerden yararlanacağız. Seçim sonrası kulüpler ile görüşüp, 7 yabancı 1 altyapı oyuncusunun ilk 11'de olması, 14 yabancının 12'ye inmesi konularını görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İZVAK Başkanı Ali Erten ise İzmir futbolunun TFF'nin desteğine her zaman ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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