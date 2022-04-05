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TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? Erhan Kamışlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

05.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? sorusunun yanıtı medyada yer alan son dakika haberleri sonrası merak konusu oldu. İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından yeni bir istifa açıklaması daha yapıldı. Peki TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? Erhan Kamışlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? Erhan Kamışlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? sorusunun yanıtı medyada yer alan son dakika haberleri sonrası merak konusu oldu. İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından yeni bir istifa açıklaması daha yapıldı. Peki TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa mı etti? Erhan Kamışlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

TFF BAŞKAN VEKİLİ ERHAN KAMIŞLI GÖREVİNDEN İSTİFA MI ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndnan yapılan açıklamaya göre; Başkan Vekili Erhan Kamışlı görevinden istifa etti.

ERHAN KAMIŞLI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erhan Kamışlı, 1964 yılında Adana'da dünyaya geldi.

California State Üniversitesi Pazarlama ve Uluslararası İşletme Bölümü'nü bitiren Erhan Kamışlı bir şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş taraftarı olduğu bilinmektedir.

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