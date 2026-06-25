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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna flaş yanıt: "Neden istifa edeyim, antrenör müyüm?"

2026 Dünya Kupası'ndaki hüsranın ardından sert eleştirilerin hedefi olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini bozdu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına şok açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, istifa iddialarını kesin bir dille reddederken; yorumcu Ahmet Çakar'ın milli futbolculara yönelik ağır sözleri için Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu ve "İki gün iki gece sinirimden ağladım" itirafında bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna flaş yanıt: "Neden istifa edeyim, antrenör müyüm?"
Emre Şen

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na grup aşamasında erken veda etmesiyle başlayan kriz dalgasında, eleştiri oklarının merkezindeki isim olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Kamuoyunda yükselen istifa seslerine sert çıkan TFF Başkanı, turnuva arkasından yaşananların perde arkasını anlattı.

"BEN ANTRENÖR MÜYÜM? YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Kendisine yöneltilen "İstifa edecek misiniz?" sorusuna oldukça net ve tepkili bir yanıt veren Hacıosmanoğlu, sorumluluğun teknik heyet ve sahadaki oyunla ilgili olduğunu ima ederek şunları söyledi:

"Neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapılacak çok işimiz var. 19-20 yaşında bu çocuklar eleştirmeye devam etsinler. Ben 50 sefer özür diledim."

AHMET ÇAKAR'A ÖFKE KUSTU: "MAÇ MI SATTI BU ÇOCUKLAR?"

Ünlü eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın milli takım oyuncuları için kullandığı "Bizim çocuklar değil onun bunun çocukları" ifadesine çok sert yükselen TFF Başkanı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek yasal süreç başlattığını duyurdu:

"Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim geçerim. 'Onun bunun çocuğu' ne demek, maç mı sattı bu çocuklar? Bu lafı diyene dosya hazırlattım, suç duyurusunda bulunacağım. Benim asıl tepkim buna."

"İKİ GÜN İKİ GECE SİNİRİMDEN AĞLADIM"

Milli takımın turnuvadaki futbol şanssızlığına ve rakiplerin kendilerinden üstün oynamadığına değinen Hacıosmanoğlu, elenmenin kendisinde yarattığı duygusal tahribatı şu sözlerle itiraf etti:

"Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Sahada yüzde 80 topa hakimdik. Çok art niyetli insan var, daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. İnanır mısınız iki gün iki gece sinirimden ağladım. Olmayacak şeyler oldu, iki maçta yaşananlar futbol tarihine geçti."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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