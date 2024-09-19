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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 15:34
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret eden heyette; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin yer aldı.

Millî mücadelenin en önemli zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Gazi Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi"lik ünvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verildiği ve bu tarihe atfen her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Hacıosmanoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun sonrasında Misak-ı Millî Kulesi'ne geçen Başkan Hacıosmanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Hacıosmanoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk,

Bağımsızlık mücadelesini bu millete ilham veren, çağdaş bir Türkiye'yi bizlere miras bırakan zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen şehitlerimizi ve gazilerimizi bugün saygı ve minnetle anıyoruz. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün burada, senin huzurunda, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve değerlerimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Zatıalinizin, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." ilkesini şiar edinerek, sadece sportif başarıya odaklanan değil, aynı zamanda ahlaklı sporcular yetiştirmeye kararlıyız.

Özellikle futbolda gençlerimizin önünü açarak şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde dünyada iz bırakmak ve Türk milletinin gücünü bir daha göstermek en büyük arzumuzdur.

Ruhun şad olsun."

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