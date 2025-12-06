SPOR

Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak sağlık kontrolünden geçti! Bahis soruşturmasında yeni gelişme

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Murat Sancak ile Mert Hakan Yandaş’ın da olduğu çok sayıda kişi sağlık kontrolüne getirildi. Gözaltındaki bazı isimler ilk kez görüntü vermiş oldu. Polis otobüsüne bindiği sırada Sancak'ın gazetecilere seslenişi dikkat çekti.

İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.

Gözaltına bulunan 38 kişi bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE SESLENDİ

Polis otobüsüne bindiği sırada Murat Sancak'ın gazetecilere seslenişi dikkat çekti. Sanacak, "Görüşeceğiz, görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

