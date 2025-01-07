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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan beklenen karar! Türk futbolunda yeni dönem... 20. hafta itibarıyla başlıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 12:20
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Göztepe Galatasaray maçının ardından TFF'ye bir ziyarette bulunurken başkan Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR kararı geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tüm Süper Lig maçlarında yabancı VAR uygulamasına geçileceğini duyurdu. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan beklenen karar! Türk futbolunda yeni dönem... 20. hafta itibarıyla başlıyor

Göztepe, Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YABANCI VAR TALEBİ

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İzmir ekibinden Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Bu toplantıda, Göztepe cephesi sadece önemli maçlarda değil, tüm karşılaşmalarda yabancı VAR hakemi kullanılması talebini iletti.

20'NCİ HAFTADA BAŞLIYOR

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Milliyet'te yer alan habere göre, Hacıosmanoğlu, 20. haftadan itibaren tüm Süper Lig maçlarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

"BENİ ARKAMDAN VURDULAR"

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Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışmalı kararlarla ilgili sitemini dile getiren Hacıosmanoğlu, VAR'da görevli Türk hakemlerine desteğini ifade etse de, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız." şeklinde konuştu.

TFF, UEFA ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerin federasyonlarıyla görüşecek ve yabancı VAR hakemi için kaynak yaratacak. VAR'da iletişim dili geçen yıl olduğu gibi Türkçe ve İngilizce olacak; yabancı VAR hakeminin yanında İngilizcesi güçlü AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi görev alacak. TFF, görevlendirilen hakemlerin maç başı ücreti dışındaki tüm masraflarını da karşılayacak.

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Süper Lig Göztepe son dakika karar tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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