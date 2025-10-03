SPOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştirmişti! Ünlü hakem Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti cezası...

PFDK'dan yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği müsabakayı yöneten ve verdiği kararlarla tepki çeken hakem Arda Kardeşler, eleştirilere yanıt olarak şu sözleri sarf etmişti:

TFF BAŞKANINI ELEŞTİRMİŞTİ

"TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi.

"BENİ HEDEF GÖSTERDİ"

Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi."

15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.10.2025 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda konuya ilişkin olarak, "Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler’in, MHK Talimatı’nın 40/a ve FDT’nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
