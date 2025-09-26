SPOR

TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'ndan çarpıcı çıkış! FIFA ve UEFA'ya Filistin için mektup yazdı... İsrail'in men edilmesini istedi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan FIFA ve UEFA'ya mektup geldi. İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için resmen talepte bulundu.

Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan İsrail’in Filistin’e uyguladığı insanlık dışı saldırıları protesto geldi. Hacıosmanoğlu; FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA ve UEFA’ya mektup yolladı. İşte mektuptan detaylar…

‘‘FUTBOL EVRENSEL BİR DİLDİR!’’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbol, farklı kültürleri bir araya getiren, dostluğu pekiştiren ve insanlar arasındaki dayanışma bağlarını güçlendiren evrensel bir dildir. Bu değerlerden hareketle, İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı (ve daha da önemlisi, tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez) durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Durum uzun süredir çaresizdi ancak son günlerde çeşitli kurumların müdahaleleriyle aciliyet seviyesi yeni bir boyuta ulaşmıştır:

Salı günü, iki yıllık bir soruşturmanın ardından Birleşmiş Milletlerin bağımsız komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İsrail ile tüm devletlere, soykırımı sonlandırma ve sorumluları yargılama yönündeki uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştur.

Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmiştir.

Bu hafta başında, binlerce aktör, yönetmen, müzisyen ve diğer eğlence sektörü profesyoneli, Filistin halkına karşı soykırım ve 'apartheid' uygulamakla suçlanan İsrail film kurumlarıyla çalışmamayı taahhüt eden yeni bir bildiri imzalamıştır.
Haftalardır dünya çapındaki hükümetler, soykırımı kınamakta ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir. Yıllardır insani yardım kuruluşları, İsrail'in eylemlerinin yol açtığı ölümleri ve acıları gündeme getirmektedir.

Bu süreçte, her gün giderek daha fazla masum insan (çocuklar, sağlık çalışanları, çatışmayı haberleştiren gazeteciler, profesyonel futbolcular ve taraftarlar) hayatını kaybetmektedir." dedi.

ÇİFTE STANDART!

FIFA VE UEFA’yı Ukrayna savaşı ile Filistin savaşı arasında çifte standart gösterdikleri gerekçesiyle eleştiren Hacıosmanoğlu, Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaştan yalnızca dört gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından sonra men ettiğini ancak Filistin söz konusu olduğunda aynı tutum ve önlemlerin uygulanmadığını vurguladı.

Hacıosmanoğlu, "Kendilerini medeni değerlerin ve barışın savunucusu olarak konumlandırmalarına rağmen, spor dünyası ve futbol kurumları çok uzun süredir sessiz kalmıştır. Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

