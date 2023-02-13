TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig’den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig’den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor’un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3'üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor'un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 20 TAKIM OLACAK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklama gelecek sezon Süper Lig'in 20 takımla oynanacağını duyurdu.

ÇEKİLEN TAKIMLARLA MAÇ YAPACAKLAR 3-0 HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Adıyaman FK, Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini değerlendiren TFF, karara vardı. Bu takımların 6 Şubat'tan itibaren maç yapacağı rakipleri 3-0 galip sayılacak.

