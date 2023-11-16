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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son noktayı koydu! Süper Kupa maçının oynanacağı yeri açıkladı

16.11.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazlarına rağmen Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı duyuruldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ortaya atılan bu konuyu açıklığa kavuşturdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tepkileri üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den sıcak bir açıklama geldi.

"AĞUSTOS AYINDAN BU YANA MAÇIN NEREDE OYNANACAĞI BİLİNİYORDU"

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Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" dedi.

"4 ÜLKEDEN CİDDİ TEKLİFLER VARDI"

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Büyükekşi, "Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi tekifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. İki ülke, Azerbaycan ve Arabistan kaldı. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi. Değişim içindeler. Dünyanın gözü orada. Dünyanın en iyi oyuncularını transfer ettiler. 2034 Dünya Kupası için milli takım oluşturmak için tura çıktılar. Genç oyuncuları aileleriyle Arabistan'a getirip bir milli takım oluşturmak istiyorlar. Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takım oluşturmak istiyorlar. Kendi vatandaşları yapabilecekleri oyuncuları bulup 2034'te yer almak isteyen bir Arabistan var. O anlamda çalışmaları olduğu için bize yapılan en iyi teklif bu" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE HOCALARININ HABERİ VAR"

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Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak. Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık. 100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var." dedi.

"ARTIK DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLDAYIZ"

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En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" diye konuştu.

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