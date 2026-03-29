SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

TFF Başkanı'ndan sonra şimdi de Hakan Safi'den Milli Takıma prim desteği!

2026 Dünya Kupası yolunda kritik Kosova virajı öncesi prim savaşları kızıştı. Kosova Milli Takımı’na galibiyet için 1 milyon Euro prim vaat edilmesinin ardından, Türk iş dünyasından tarihi bir kontra atak geldi. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, A Milli Takımımızın 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verip dev turnuvaya katılım hakkı kazanması durumunda, prim vereceğini açıkladı. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Millilerimiz 2026 Dünya Kupası'na katılmak için son engel olan Kosova'yı da geçerek turnuvaya gitmek isterken, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve iş dünyasının önde gelen simalarından eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den prim desteği geldiği öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'DEN DEV DESTEK!

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Hakan Safi, milli takımın Riva’da yaptığı son idmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte yakından takip etti. Kosova Milli Takımı’a 1 milyon € prim verileceğinin açıklamasından sonra ilk karşı hamle Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi’den geldi. Türkiye’nin 24 yıl ardan sonra dünya kupasına katılması halinde Bizim çocuklara TFF priminden bağımsız 1.000.000€ prim vereceğini açıkladı

Hakan Safi’nin bu dev teşviki, milli oyuncular arasında büyük bir motivasyon kaynağı olurken, spor kamuoyunda "milli gurur primi" olarak nitelendirildi. Kosova cephesinden gelen maddi hamleye Türk iş dünyasının bu denli güçlü bir yanıt vermesi, kritik müsabaka öncesi tansiyonu yükseltti. Türkiye’nin dünya kupası biletini alması halinde ödenecek bu dev rakam, iş dünyasının milli başarıya olan inancını ve desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOSOVA BAŞBAKANI DA AÇIKLAMIŞTI!

Kosova Başbakanı Albin Kurti, milli takımlarının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon avro prim vereceğini açıkladı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN VİLLA BOMBASI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Dünya Kupası’na katılırsa millilere Bodrum’da villa hediye edecek.

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Türkiye prim milli takım İbrahim Hacıosmanoğlu Hakan Safi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.