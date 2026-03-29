TFF Başkanı'ndan sonra şimdi de Hakan Safi'den Milli Takıma prim desteği!

Millilerimiz 2026 Dünya Kupası'na katılmak için son engel olan Kosova'yı da geçerek turnuvaya gitmek isterken, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve iş dünyasının önde gelen simalarından eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den prim desteği geldiği öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'DEN DEV DESTEK!

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Hakan Safi, milli takımın Riva’da yaptığı son idmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte yakından takip etti. Kosova Milli Takımı’a 1 milyon € prim verileceğinin açıklamasından sonra ilk karşı hamle Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi’den geldi. Türkiye’nin 24 yıl ardan sonra dünya kupasına katılması halinde Bizim çocuklara TFF priminden bağımsız 1.000.000€ prim vereceğini açıkladı

Hakan Safi’nin bu dev teşviki, milli oyuncular arasında büyük bir motivasyon kaynağı olurken, spor kamuoyunda "milli gurur primi" olarak nitelendirildi. Kosova cephesinden gelen maddi hamleye Türk iş dünyasının bu denli güçlü bir yanıt vermesi, kritik müsabaka öncesi tansiyonu yükseltti. Türkiye’nin dünya kupası biletini alması halinde ödenecek bu dev rakam, iş dünyasının milli başarıya olan inancını ve desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOSOVA BAŞBAKANI DA AÇIKLAMIŞTI!

Kosova Başbakanı Albin Kurti, milli takımlarının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon avro prim vereceğini açıkladı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN VİLLA BOMBASI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Dünya Kupası’na katılırsa millilere Bodrum’da villa hediye edecek.