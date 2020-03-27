TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi.

Akşam’a konuşan Başkan Özdemir, Türk futbolunun koronavirüs salgını nedeniyle içine düştüğü durumu en az hasarla atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Ümitlerinin ve hayallerinin Türkiye’nin iyi olması ve Süper Lig’in oynanması şeklinde olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye’deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki şartların iyi olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

"BİZ KİMSEYLE KONUŞMUYORUZ"

Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirterek, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu.