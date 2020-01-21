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  4. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama: "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama: "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama: "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız." dedi.

Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor karşılaşmasını izledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale çıkan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u başarısından dolayı tebrik etti.

TFF Lisans Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Özdemir, "Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Bu toplantılar seri olarak devam etmektedir." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam TRT Spor'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Netice olarak Türkiye Futbol Federasyonu 18 lig takımının bir federasyonudur, Süper Lig için söylüyorum. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."

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