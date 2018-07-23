TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili olarak bir açıklamaya yayımladı. Demirören açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız." Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: MESUT ÖZİL'İ 81 MİLYON VATANDAŞIMIZ ADINA BAĞRIMIZA BASIYORUZ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Mesut Özil'in arkasında olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Avrupa'da endişe verici bir tehlike olarak yayılan ırkçılık, ne yazık zaman zaman insanlığın ortak dili olan spora da yansımaktadır. Ünlü boksör Muhammet Ali; ırkçılığın değil insanlığın yanında saf tutmak için şampiyonluk madalyasını nehre fırlattığında hakiki ödüle ulaşmıştır. Ringlerden pek çok madalya sahibi gelmiş geçmiş fakat gönüllerdeki şampiyonluk kürsüsünde daima "Muhammed Ali" ismi kalmıştır. Dünya futboluna değer katan Mesut Özil de maruz kaldığı nefret dili ve ırkçı tutum sebebiyle Alman Milli Takımı ile olan bağını sonlandırmıştır. Bu vahim hadise vesilesiyle ifade etmek isterim ki; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anavatanları kadar, yaşadıkları ülkelerin hukukuna da sahip çıktıkları bütün dünyanın malumudur. Fakat ne yazık ki aynı saygı ve hoşgörü ile kendilerine muamele edilmediği de yine herkesin malumudur.