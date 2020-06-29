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TFF, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti. Kararın gerekçesi ise zaman aşımı.

TFF, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetti. Kararın gerekçesi ise zaman aşımı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu zaman aşımı gerekçesiyle reddetti.

Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında;

Beşiktaş AŞ. 13.03.2020 tarihli başvurusunda, Federasyon'a tescilli teknik adam Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" isimli kitabında 1986-87 sezonunun 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasında Mesut Bakkal'ın ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynanan Denizlisporlu futbolcuların tamamının doping içeren madde kullandığını ikrar ettiği belirterek, Futbol Disiplin Talimatı'nın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile müsabaka sonucunun etlikeme ihlallerinin soruşturma zamanaşımına tabi olmaması nedeniyle bahsi geçen ihlaller hakkında soruşturma açılmasını, ihlalleri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmalarını, 1986-87 sezonundaki Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesini, Mesut Bakkal'ın sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandarılmasını, teşvik veren Kulüp ile Teşvik alan Denizlispor Kulüp yöneticileri ile bu masübakada görev alan Denizlispor futbolcu ve teknik adamların tespit edilecek cezalandırılmalarını talep etmiştir.

Bahse konu ihlallerin gerçekleştirildiğinin iddia edildiği tarihte, yani 1986-87 ftubol sezonunda yürürlükte bulunan, 13.09.1985 tarihli ve 18867 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği'nin "Hileli ve Danışıklı Yarışma ile Teşebbüs Hali" başlıklı 31. maddesinde "Hileli ve Danışıklı yarışma yapan veya yaptıranlar ve aracıları, bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezalı ile teşekküller altı aydan üç yıla kadar yarışmadan men cezası ile cezalandırılır" şeklindedir. Ayrıca yürürlükle olan bu talimatta teşvik primi verilmesi bir ihlal olarak düzenlenmemiştir.

Aynı yönetmeliğin "Kovuşturma Zaman Aşımı" başlıklı 90. maddesinde, kovuşturma zamanaşımı:

"1-İhtar cezasını gerektiren fiillerden üç ayı,

2-Geçici yarışmalardan men ve geçici hak mahrumiyetini gerektiren fiillerde bir yılı,

3-Sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılı, geçmesi ile ortadan kalkar.

Kovuşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür" şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunan disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallerle ilişkin soruşturma zamanaşımı dolmuştur.

Başvuruya konu disiplin ihlali iddiaları her ne kadar yurürlüklte olan Futbol Disiplin Talimatı'nın "Müsabaka Sonucunu Etkileme" başlıklı 56. Maddesinde düzenlenen disiplin ihlalleri arasında bulunmakta ve yine yürürlüklteki Talimatın 14. Maddesinde, müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturmasının zamanaşımına tabi olmadığı düzenlenmişse de; fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat ile sonradan yürürlüğe giren mevzuat hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda, lehe olan mevzuatın uygulanması hukukun temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla, iddia edilen, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılmasının hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle Beşiktaş AŞ'nin talebinin reddine karar verilmiştir."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TIPKI NEYE BENZİYOR BİLİYORMUSUNUZ 1- ŞİKE VARDIR AMA SAHAYA YANSIMAMIŞTIR 2- TAPELERDEKİ DELİLLER USULÜNE UYGUN TOPLANMADIĞINDAN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR YANİ SUÇ VARDIR ANCAK SUÇU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KANUNDAKİ AÇIK MADDEDEN YARARLANILMAKTADIR İYİ TRAŞLARRRRRRRR
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