SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. TFF, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası o görüntüleri istedi!

TFF, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası o görüntüleri istedi!

12.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF'den ilk hamle geldi. Hukuk Muşavirliği, koridorlarda yaşananlar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi.

TFF, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası o görüntüleri istedi!

Süper Lig'de dün gece oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gözler TFF'ye çevrildi.

Müsabakanın temsilci raporları TFF Hukuk Muşavirliği'ne ulaştı. Üç temsilcinin raporlarını inceleyen müşavirlik, karşılaşmanın hemen ardından koridorlarda yaşanan olaylar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi. Edinilen bilgiye göre olaylara karışan bazı futbolcu ve kulüp görevlilerinin müsabaka temsilcilerinin raporlarında yer aldığı öğrenildi

Hukuk Müşavirliği bu görüntüleri temsilci raporuyla birlikte inceleyerek temsilci raporları eşliğinde yarın sevk işlemini gerçekleştirecek.

NDAO-KORKMAZ OLAYI

Yine müsabaka sonrası yaşanan ve görüntülere yansıyan Ndao ile menajer Hakan Korkmaz arasındaki hadise de TFF Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek. Ancak Hakan Korkmaz'ın TFF'ye bağlı bir menajer olmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yaptırım uygulaması mümkün değil.

CENK TOSUN KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Bu arada yaşanan olaylar esnasında siyah beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun'un eski Beşiktaşlı Roco'nun eşine küfür ettiği iddia edildi. Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'ın da olaylara karışması bu futbolcuları sevk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Ghezzal'ın menajerinden şikayetçi olduGhezzal'ın menajerinden şikayetçi oldu
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Arda Turan'dan sabaha karşı paylaşım

Arda Turan'dan sabaha karşı paylaşım

Bakan Soylu'dan önemli açıklama

Bakan Soylu'dan önemli açıklama

Galatasaray'dan kamp kararı

Galatasaray'dan kamp kararı

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.