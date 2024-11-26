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TFF'de kritik toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu için karar verildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 16:12
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'daki merkez binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceğine dair çıkan söylentiler ele alındı. Yönetim Kurulu, Hacıosmanoğlu'na tam destek verdiğini açıklayarak, başkanın görevine devam edeceğini duyurdu.

TFF'de kritik toplantı sona erdi: İbrahim Hacıosmanoğlu için karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, istifa söylentilerinin gündeme gelmesinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK KARARI

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Olağan yönetim kurulu oturumunda üyeler, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na olan desteklerini vurguladı ve kendisinin arkasında durduklarını belirtti.

İSTİFA İDDİALARINA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pazar günü hakkında çıkan istifa iddialarına yönelik yaptığı açıklamada; "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

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Süper Lig TFF Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu
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