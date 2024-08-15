TFF'den 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi!

PFDK, Yeni Malatyaspor'u Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 yenik saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

MALATYASPOR AÇIKLADI

Yeni Malatyaspor, TFF'nin bir sonraki maçlarını da ertelediğini açıkladı.

"KAMUOYUNA DUYURU

17/08/2024 Cumartesi günü saat 19.15’te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir."

İşte açıklama

"Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"