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TFF'den 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.08.2024 20:17
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PFDK, ilk haftanın cezalarını açıkladı. Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası verildi. TFF'nin aldığı karar sonrası bir sonraki maçları da ertelendi.

TFF'den 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi!

PFDK, Yeni Malatyaspor'u Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 yenik saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

MALATYASPOR AÇIKLADI

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Yeni Malatyaspor, TFF'nin bir sonraki maçlarını da ertelediğini açıkladı.

"KAMUOYUNA DUYURU

17/08/2024 Cumartesi günü saat 19.15’te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir."

İşte açıklama

"Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor PFDK tff
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