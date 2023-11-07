SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. TFF'den açıklama geldi! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi...

TFF'den açıklama geldi! Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi...

07.11.2023 22:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan maçlar sonrası 5 Süper Lig kulübü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK kulüpleri "çirkin ve kötü tezahüratı”, Fenerbahçe ve Kayserispor “saha olayları”, Antalyaspor, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.

Hatayspor, Samsunspor maçında “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle; Hataysporlu futbolcu Joelson Mendes Fernandes’in “hakareti” nedeniyle disipline gönderildi.

2023-09-21T175846Z_1364859540_UP1EJ9L1DXWA8_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPACONF-FEN-FCN-REPORT

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Emir Hulusi Yolaç’ın Trabzonspor müsabasındaki "hakareti" nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 puan 2 golle geldi, grupta işler karıştı!3 puan 2 golle geldi, grupta işler karıştı!
Fenerbahçe, devre arası için gözünü kararttı!Fenerbahçe, devre arası için gözünü kararttı!
Okan Buruk, Bayern öncesi müjdeyi verdi!Okan Buruk, Bayern öncesi müjdeyi verdi!
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş PFDK fenerbahçe sarı kart tff türkiye futbol federasyonu fk marius süper li tff, maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.