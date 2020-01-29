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TFF’den AİHM açıklaması: Mahkemenin tespitleriyle ilgili inceleme başlatıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Trabzonspor’un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal’a başvuruları yönünden tazminat ödenmesine karar verdiğini fakat kararın henüz kesinleşmemiş olduğunu belirterek, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

TFF’den AİHM açıklaması: Mahkemenin tespitleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu’nun Trabzonspor’un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber’in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal’ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu’nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal’ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.
Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sorsan fenerasyon derler.. TFF açılımı resmen Trabzon Futbol Federasyonu olmuş.. hale bak.. batık kulübün nasıl kurtulduğunun detayları ufak ufak ortaya çıkıyor..
senide görevden alaydılar iyiydi Nihat bahçe
Federasyonun rezilliği uluslar arası boyuta ulaştı.Ne kadar övünsek azdır. Avrupa insan hakları mahkemesinde yargılanmak her federasyona nasip olmaz.
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