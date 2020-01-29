TFF’den AİHM açıklaması: Mahkemenin tespitleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu’nun Trabzonspor’un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber’in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal’ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu’nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal’ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.
Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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