TFF'den büyük hata! Gaziantep FK-Galatasaray arasında oynanan açılış maçında logo skandalı... Sosyal medya karıştı!

Süper Lig'de yeni sezon resmen başladı. Ligin açılış mücadelesinde son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmanın oynanmasının ardından skandal bir hata ortaya çıktı.
TFF'nin maç öncesi akreditasyonu bulunan basın mensuplarına dağıttığı akreditasyon kartlarında Galatasaray'ın 4 yıldızlı logosunun kullanıldığı görüldü.
Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar, TFF'ye eleştirilerde bulundu.
