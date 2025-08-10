SPOR

TFF'den büyük hata! Gaziantep FK-Galatasaray arasında oynanan açılış maçında logo skandalı... Sosyal medya karıştı!

Süper Lig'de hasret sona erdi. Ligde uzun süren aranın ardından Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile lig resmen başlarken mücadele öncesi TFF'nin skandal hatası sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezon resmen başladı. Ligin açılış mücadelesinde son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın oynanmasının ardından skandal bir hata ortaya çıktı.

TFF'DEN BÜYÜK HATA

TFF'nin maç öncesi akreditasyonu bulunan basın mensuplarına dağıttığı akreditasyon kartlarında Galatasaray'ın 4 yıldızlı logosunun kullanıldığı görüldü.

Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar, TFF'ye eleştirilerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK son dakika galatasaray tff
