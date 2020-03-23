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TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 23:35 | Son Güncelleme

TFF, "Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullanarak bir açıklama yayınladı.

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs teşhisi konulan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu

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