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TFF'den Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik'e suç duyurusu

09.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

TFF'den Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik'e suç duyurusu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik hakkında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

TFF, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kendilerine küfür ettiği iddiasıyla Mahmut Recevik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sporda Şiddetin Önlenmesi Bürosu, Recevik hakkında soruşturma başlattı.

Recevik'in önümüzdeki günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Telekom Stadyumunda 2 Ocak'ta oynanan Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçında statta bulunan TFF yöneticileri ve hakemlere hitaben küfür eden Mahmut Recevik, daha sonra Twitter hesabından açıklama yaparak, maçın heyecanı nedeniyle yaşanan olaydan dolayı özür dilemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Recevik hakkında, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası vermişti.

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