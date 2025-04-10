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TFF'den Günay Güvenç'e ödül!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 16:28
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Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni açıkladı.

TFF'den Günay Güvenç'e ödül!
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kurul, 2 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı.

BODRUM MAÇINDA ÖDÜLÜ VERİLECEK

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Günay Güvenç'e ödülü, 18 Nisan 2025 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray A.Ş-Sipay Bodrum FK Süper Lig karşılaşması öncesi Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ayrıca sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde paydaşlar tarafından öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını bir kez daha deklare etti.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig galatasaray tff
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