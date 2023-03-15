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TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

15.03.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto’ya konuk olan Inter’de top koşturan ve maçın adamı seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tebrik mesajı geldi.

TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Porto ile Inter arasında oynanan mücadelede maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu’na TFF’den tebrik mesajı yayımlandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan’ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu UEFA ligi maçın da, yapılan açıklama

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