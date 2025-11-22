SPOR

TFF'den itirazlara ret! Hakemlikleri sona erdi

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay ceza alan 67 hakemin itirazını reddederek cezaları onadı. İtiraz etmeyenlerle birlikte toplam 149 hakemin hak mahrumiyeti kesinleşti ve kariyerleri sona erdi. Üç hakemin dosyasında ise inceleme sürüyor.

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle haklarında 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 67 hakemin yaptığı itirazları değerlendirdi. Kurul, dosyaları inceleyerek tüm başvuruları reddetti ve cezaları resmen onayladı.

HAKEMLİKLERİ SONA ERDİ

PFDK tarafından sevk edilen toplam 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verilmişti. Bu isimlerden 67’si karara itiraz ederken, 82 hakem herhangi bir başvuruda bulunmadı. Böylece tüm hakemler için süreç tamamlandı ve verilen yaptırımlar kesinleşti. Bu durum, 149 hakemin de kariyerinin fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

ÜÇ HAKEM İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Öte yandan hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay’ın durumuna ilişkin inceleme ise henüz tamamlanmadı. Bu üç isimle ilgili süreç PFDK tarafından yürütülmeye devam ediyor ve nihai kararın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
