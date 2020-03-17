SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 19:28 | Son Güncelleme

Sağlık ekipleri, TFF’de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.

TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu’un Riva’da bulunan merkezinde korona virüsü sebebiyle sağlık kontrolü yapıldı. TFF çalışanları kontrolden geçirilirken, bugün yapılacak olan UEFA toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da aynı işlemlere tabi tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun anlaşmalı olduğu hastanenin çalışanları tarafından gerçekleşen kontrollerde, Riva’da bulunan çalışan ve misafirlerin ateşleri ölçüldü. Kimsede yüksek ateşe rastlanmadı. Yapılan kontrollerin yanı sıra TFF’nin Riva’da bulunan binası geçtiğimiz hafta içinden bu yana belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Koronavirüs spor dünyasını vurdu! İşte iptal olan tüm organizasyonlar..Koronavirüs spor dünyasını vurdu! İşte iptal olan tüm organizasyonlar..
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tff

En Çok Okunan Haberler

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Koronavirüs EURO 2020'yi de vurdu!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Galatasaraylı futbolcu karantinada!

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Koronavirüs testi yaptırmıştı! Sonuç belli oldu

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

'Hristiyan olsam da Hz. Muhammed'i örnek alıyorum'

'Hristiyan olsam da Hz. Muhammed'i örnek alıyorum'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

TFF'den koronavirüs alarmı! Tüm çalışanlar teste sokuldu!

Spora koronavirüs darbesi! İşte iptal olan tüm organizasyonlar!

Koronavirüs spor dünyasını vurdu! İşte iptal olan tüm organizasyonlar..

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bütün organizasyonlarını ertelediğini açıkladı!

UEFA'dan koronavirüs açıklaması! Bütün organizasyonlarını iptal etti!

UEFA'dan koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO2020 için ilk açıklama!

UEFA'dan EURO2020 açıklaması! "55 ülkenin desteğini aldık"

EURO 2020'nin ardından Copa America'da koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi!

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020'nin ardından Copa America da ertelendi!

Bursaspor’dan Özer Hurmacı hakkında kadro dışı açıklaması!

Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.