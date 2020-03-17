TFF'den koronavirüs önlemli! Tüm çalışanlar kontrolden geçirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu’un Riva’da bulunan merkezinde korona virüsü sebebiyle sağlık kontrolü yapıldı. TFF çalışanları kontrolden geçirilirken, bugün yapılacak olan UEFA toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da aynı işlemlere tabi tutuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun anlaşmalı olduğu hastanenin çalışanları tarafından gerçekleşen kontrollerde, Riva’da bulunan çalışan ve misafirlerin ateşleri ölçüldü. Kimsede yüksek ateşe rastlanmadı. Yapılan kontrollerin yanı sıra TFF’nin Riva’da bulunan binası geçtiğimiz hafta içinden bu yana belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.
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