TFF'den kritik karar! Kayserispor - Gaziantep Fk maçının hakemi Halil Umut Meler... Geçen sezon yaşanan o olay sonrası ilk kez!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemelere göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu maçta Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Gökhan Barcın üstlenecek. Müsabakanın 4.hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş atandı.

Halil Umut Meler, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi, son olarak geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor-Konyaspor maçını yönetmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen sezonun 37. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Kayserispor, 17. dakikada 10 kişi kalmıştı. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrasında Duckens Nazon'a kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı, ancak güvenlik güçleri müdahale ederek gerginliği sonlandırdı. Maç, 9 dakika sonra yeniden başladı.