TFF'den Montella kararı! Hacıosmanoğlu: "Hocamıza sahip çıkacağız"

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na aldığı 2 yenilginin ardından veda etti. İlk maçına Avustralya karşısında çıkan Milli Takım, bu karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Paraguay karşısında ise 1-0'lık yenilgiyi önleyemeyen Milli Takım, turnuvadan elendi.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Tüm spor otoritelerinin büyük bir sürpriz olarak değerlendirdiği durum ülkemizde olduğu kadar dünya kamuoyunda da geniş yer buldu. Başarısız geçen turnuva sonucunda ise hedefte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ve bazı futbolcular vardı.

Özellikle Montella'nın takımdaki geleceği merak konusu olurken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TFF'DEN MONTELLA KARARI

Hacıosmanoğlu açıklamalarında şunları söyledi:



"Cenab-ı Allah nasip etmedi. Kalbimiz sızlıyor. Ancak unutmayalım ki, bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Çoğu genç yaştalar. Önümüzdeki turnuvalara bu çocuklar bizi taşıyacak. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım.

"HOCAMIZA VE OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız"