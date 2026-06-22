SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

TFF'den Montella kararı! Hacıosmanoğlu: "Hocamıza sahip çıkacağız"

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı hayal kırıklığı yaratmıştı. Başarısız geçen turnuva sonucunda Vincenzo Montella hedef tahtasına kondu. Montella'nın Milli Takım'ın başındaki geleceği merak konusu olurken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. İşte detaylar...

TFF'den Montella kararı! Hacıosmanoğlu: "Hocamıza sahip çıkacağız"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na aldığı 2 yenilginin ardından veda etti. İlk maçına Avustralya karşısında çıkan Milli Takım, bu karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Paraguay karşısında ise 1-0'lık yenilgiyi önleyemeyen Milli Takım, turnuvadan elendi.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Tüm spor otoritelerinin büyük bir sürpriz olarak değerlendirdiği durum ülkemizde olduğu kadar dünya kamuoyunda da geniş yer buldu. Başarısız geçen turnuva sonucunda ise hedefte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ve bazı futbolcular vardı.

TFF den Montella kararı! Hacıosmanoğlu: "Hocamıza sahip çıkacağız" 1

Özellikle Montella'nın takımdaki geleceği merak konusu olurken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TFF den Montella kararı! Hacıosmanoğlu: "Hocamıza sahip çıkacağız" 2

TFF'DEN MONTELLA KARARI

Hacıosmanoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah nasip etmedi. Kalbimiz sızlıyor. Ancak unutmayalım ki, bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Çoğu genç yaştalar. Önümüzdeki turnuvalara bu çocuklar bizi taşıyacak. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım.

"HOCAMIZA VE OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız"

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milliler'de ABD mesaisiMilliler'de ABD mesaisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i 3-2 mağlup ettiA Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i 3-2 mağlup etti
Anahtar Kelimeler:
Vincenzo Montella a milli futbol takımı tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.