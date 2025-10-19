TFF'den Şampiyonlar Ligi için ilginç hamle! Sosyal medyada tepkiler var

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

TFF'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları saat 20.00'de başlayacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

TFF'nin aldığı bu karar sosyal medyada çok tartışıldı. Aynı gün ve neredeyse aynı saatte Süper Lig'de maçların olması İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştiri oklarının hedefine koydu.