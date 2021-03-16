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TFF'den savcılığa Ahmet Çakar başvurusu!

16.03.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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TFF'den savcılığa Ahmet Çakar başvurusu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın sözlerinin araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın bir hakemin "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" sözlerini söylediğini iddia etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.

AHMET ÇAKAR'IN SÖZLERİ

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada bir hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" söylediği iddiasını tekrarlayarak hangi hakemin bunu söylediğine ilişkin ipuçları verdi.

Çakar açıklamasında kendisine bu sözleri söyleyen hakemin Süper Lig'de faal olarak hakemlik yapan bir isim olduğunu söyledi. Çakar bahsettiği hakemin bu hafta maç yönetip yönetmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Ahmet Çakar bahsi geçen hakemle İstanbul'da 2020'nin Ekim'inde görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Çakar son olarak kendisine bu iddiayı ileten hakemin sözleri kanıtlanırsa neler olacağına dair ise "Eğer bir fiziki kanıt, yasal bir dinleme veya bir hakem çıkıp bunları söylerse bu lig bitmeyebilir. Ancak bunun olma ihtimali trilyonda 1'dir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu ayrıca "Bana işkence yapılsa, Savcılar çağırsa, falakaya yatırılsam bile bu hakemi satmam." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam kuşları yemliyor oltaya fenerasyon takılıyor ilginçççç
Tff işi gücü bıraksın benim söyleyeceğim konu için savcılığa başvursun.Başta 4 büyük kulübün hakemlerden şikayetçi olmasının en büyük sebebi devletin resmi bahis şirketi olan İddia nın Tff eski başkanı Demirörene verilmiş olmasıdır.İddia şirketi para kazanabilmesi için favori olan takımların maçlarını kazanamaması gerekmektedir.Yani Fenerbahçe Gençlerbirliği,ni yenemez ise bu işten en karlı çıkan Demirören olacaktır.bence kesinlikle hakemlere özellikle 4 büyük kulüp maçlarında bu takımların kaybetmesi veya berabere kalması için dışardan baskı veya ortaklık var.
Bir Gs olarak sonuna kadar gidilsin. Bu eyyamcı fitneci yorumlarında bile standart olmayan milleti birbirine düşürmeye çalışan kanalları parsellemiş bu ve bunun gibi hakem yorumcularının temizlenmesi dileğiyle...

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