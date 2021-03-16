TFF'den savcılığa Ahmet Çakar başvurusu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın bir hakemin "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" sözlerini söylediğini iddia etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.

AHMET ÇAKAR'IN SÖZLERİ

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada bir hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" söylediği iddiasını tekrarlayarak hangi hakemin bunu söylediğine ilişkin ipuçları verdi.

Çakar açıklamasında kendisine bu sözleri söyleyen hakemin Süper Lig'de faal olarak hakemlik yapan bir isim olduğunu söyledi. Çakar bahsettiği hakemin bu hafta maç yönetip yönetmediğine ilişkin bilgi vermedi.