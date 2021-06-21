SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF'den Sergen Yalçın'a mesaj: İmzalama, bizi bekle

TFF'den Sergen Yalçın'a mesaj: İmzalama, bizi bekle

21.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol takımı, EURO 2020'den elendikten sonra TFF'den flaş bir hamle geldi. TFF, Beşiktaş'la henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'a mesaj gönderdi.

TFF'den Sergen Yalçın'a mesaj: İmzalama, bizi bekle

Ne yıllık ücret, ne transfer yetkisi, ne sözleşme süresi... Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, Avrupa şampiyonası sonrası federasyondan gelecek teklife göre kararını verecek.

TFF'DEN SERGEN YALÇIN'A: "BİZİ BEKLE"

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesinin bir türlü uzatamaması hakkında birçok şey yazıldı çizildi. Sezonu iki kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin artırılmasını ve transferde tek yetkili isim olma taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak perde arkasındaki gerçek farklı.

TFF'NİN 1 NUMARALI ADAYI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Sergen Yalçın şu anda federasyonun bir numaralı teknik direktör adayı... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020 sonrası 48 yaşındaki çalıştırıcıyı ay yıldızlıların başına getirmek istiyor.

GALLER MAÇI SONRASI FLAŞ GÖRÜŞME

Bakü'deki Galler maçı sonrası A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'a imza atmasında acele etmemesini istedi.

YÖNETİMİ RAHATSIZ ETTİ

Yalçın ise önceliğinin Beşiktaş olduğunu net bir şekilde belirtse de bu durum siyah beyazlı yönetimi rahatsız etti. İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Bazen kimin diğer tarafta olduğunu görerek hangi tarafta olacağınızı bilirsiniz" diye bir paylaşım yaptı.

GÖRÜŞME 2 DEFA ERTELENDİ

Dolayısıyla Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme iki defa ertelendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Galatasaray'ın teknik direktörü kim oldu? Galatasaray'ın teknik direktörü kim oldu?
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Beşiktaş bırakmaz ama ikili görev versinler şenoldan daha iyidir
La Bi gidin ya..
besiktas bu adamla hala nasil anlasmaz saka mi bu y

En Çok Okunan Haberler

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Milliler EURO 2020'ye veda etti

Milliler EURO 2020'ye veda etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

G.Saray'a bedavaya transfer!

G.Saray'a bedavaya transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.